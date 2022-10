Dilarang FIFA, Mengapa Polisi Tetap Gunakan Gas Air Mata saat Insiden Kanjuruhan?

TRIBUN-TIMUR.COM - Sebanyak 130 orang meninggal dunia dalam insiden Tragedi Kanjuruhan.

Insiden Tragedi Kanjuruhan terjadi setelah Persebaya Surabaya mengalahkan Arema FC 3-2 di Stadion Kanjuruhan, Sabtu (1/10/2022).

Pihak kepolisian sempat menembakkan gas air mata yang memicu insiden Tragedi Kanjuruhan.

Tembakan gas air mata kini harus dibayar mahal setelah 130 orang meninggal dalam insiden Tragedi Kanjuruhan.

Suporter meninggal dikarenakan sesak dan tak sedikit dari mereka jatuh pingsan.

Padahal dalam Dalam aturan FIFA terkait pengamanan dan keamanan stadion (FIFA Stadium Saferty dan Security Regulations), penggunaan gas air mata nyatanya tidak diperbolehkan.

Lebih tepatnya tertulis di pasal 19 b soal pengaman di pinggir lapangan.

"No firearms or 'crowd control gas' shall be carried or used (senjata api atau 'gas pengendali massa' tidak boleh dibawa atau digunakan)," tulis aturan FIFA.

Jika mengacu pasal 19 b tersebut, pihak keamanan laga Arema vs Persebaya di Stadion Kanjuruhan melanggar aturan FIFA.

Penjelasan Kapolda Jawa Timur