AMM Jadi Puncak Pertemuan AWG G20, Sejumlah Pameran Produk Pertanian Ikut Ramaikan Kegiatan Ini

AGRICULTURE Ministers Meeting (AMM) menjadi puncak pertemuan Agriculture Working Group (AWG)-G20 dan berlangsung di Bali, Selasa-Kamis (27-29/9/2022).

Tidak hanya pertemuan Menteri Pertanian negara–negara G20, pelaksanaan AMM juga dimeriahkan dengan sejumlah pameran produk pertanian.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian (Kementan), Kuntoro Boga Andri menjelaskan bahwa selama pameran berlangsung para Delegasi disuguhkan aneka produk pertanian.

“Sebagian besar diantaranya dapat dinikmati langsung, seperti buah dan pangan local,” kata Kuntoro.

Berbagai produk pertanian yang ditampilkan, tidak hanya berasal dari produk sektor tanaman pangan maupun hortikultura.

Ia menambahkan bahwa produk yang dipamerkan juga berasal dari produk perkebunan dan peternakan Indonesia.

Konsep pergelaran pameran di AMM, sejalan dengan tema yang AWG tahun ini yakni "balancing production and trade to fulfill food for all". (DOK KEMENTAN)

Dari tanaman pangan misalnya ada beras organik, aneka olahan mocaf, hingga beras porang ada di pameran ini,

Hortikultura sendiri ada aneka buah lokal seperti mangga, salak, pisang, manggis, jeruk.

“Serta berbagai produk perkebunan seperti olahan kelapa, cokelat, teh, dan juga produk peternakan lainnya seperti obat hewan, maggot, abon sapi, tongseng, susu dan lainnya” jelas Kuntoro.

