Supremasi Moral Justice

Oleh:

Lutfie Natsir SH MH Cla

Pengamat Hukum

TRIBUN-TIMUR.COM - Menegakkan keadilan dan larangan perbuatan zhalim pada hakikatnya adalah upaya pemeliharaan dan penghormatan pada martabat kemanusiaan sehingga tidak terjatuh dalam paling rendah.

Hal dikhususkannya larangan tersebut kepada orang pemimpin masyarakat dapat dipahami jika dikaitkan dengan kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan dalam masyarakatnya.

Seorang pemimpin yang hanya mengikuti dorongan hawa nafsunya tidak saja merugikan dirinya (menjatuhkan martabatnya), tetapi juga dengan kepandaian dan kekuasaan yang diembangnya.

Dalam tataran teori the rule of law, pada dasarnya bersumber pada hak-hak asasi manusia, supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law), yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (absence of abritrary power), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.

Adanya persamaan di muka hukum bagi semua warga negara, dan adanya prinsip, bahwa hukum mengatasi konflik serta mengarah pada prinsip-prinsip keadilan yang bebas dari campur tangan (intervensi) kekuasaan maupun dalam melaksanakan prinsip-prinsip keadilan.

Pemimpin seyogyanya memperhatikan pula prinsip amanah, karena kekuasaan yang berada ditangannya adalah pula suatu amanah dari rakyat kepadanya yang wajib ia pelihara dengan sebaik-baiknya.

Sebelum ia menetapkan kebijakan kebijakan yang berkeadilan, wajib bermusyawarah untuk mendapat keputusan atau kebijakan yang seadil-adilnya, dengan memperhatikan kepentingan orang banyak dan kemaslahatan masyarakatnya bukan kepentingan sesaat dan segelintir orang.

Dalam kultur warisan budaya pilosofy pemimpin bugis makassar dikenal dengan pesan “ Parentai tauwa riero’na “(perintahlah orang sesuai kehendaknya), Sipakatau (saling memanusiakan), Sipakainge (saling mengingatkan, amar ma’ruf nahi mungkar), dan Sipakalebbi (saling memuliakan).

Keputusan, program dan kebijakan pemerintah serta tindakan pemimpin yang berkeadilan dengan landasan pembentukannya berdasar moral justice, dan bukan hanya sekadar prinsip pemerintahan akan tetapi menjadi tujuan utama yang harus dicapai dan dilaksanakan.