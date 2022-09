Instaperfect Gelar Beauty Forward Bersama Bhayangkari 21 Restabes

TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN Instaperfect Makassar bersama komunitas Bhayangkari 21 Restabes menggelar kegiatan Beauty class yang diberi nama “Beauty Forward” dengan tema imperfectly to perfect me di Warung Mama Muda Jl Lamadukelleng Makassar, Minggu (25/9). Even yang menghadirkan MUA @princessdhyan ini juga membagikan voucher disc 25% untuk ditukarkan di Wardah beauty house jalan Pengayoman Makassar.

