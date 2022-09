Lewat Program SAFE4C, Yayasan BaKTI dan Pemprov Sulsel Perkuat Lingkungan Aman dan Ramah Anak

Yayasan BaKTI

Yayasan BaKTI didukung oleh UNICEF Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meluncurkan Program SAFE4C (Safe and Friendly Environment For Children) dan OCSEA (Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA) di Hotel Maxone Makassar, Kamis (22/9/2022). SAFE4C bertujuan untuk memperkuat berbagai upaya dalam peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.