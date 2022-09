600 Peserta Ikut Seminar Bisnis James Gwee di Claro Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan (Sulsel) sukses menggelar Seminar Bisnis dengan pembicara James Gwee, Indonesia’s Favourite Trainer & Seminar Speaker.

Seminar bisnis dengan tema ‘The Powerful Ways to Handle Objection and to Sell More & Sell Faster’ ini berlangsung di Hotel Claro Makassar, Kamis (22/9/2022).

Di seminar bisnis ini, James Gwee mengupas lebih dalam mengenai dunia sales dan marketing.

Ketua BPD PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga mengatakan, antusias peserta seminar bisnis PHRI sangat besar.

Terbukti, 600 orang mengikuti langsung seminar binsis yang membahas ‘jurus jitu’ dalam marketing ini.

Peserta seminar terdiri dari masyarakat umum, member PHRI dan IHGMA, serta dari kalangan mahasiswa.

“Total peserta 600 orang ikut seminar ini, sold out tiketnya. Target kami sebelumnya 500 orang,” kata Anggiat.

Anggiat berharap, ilmu yang diberikan James Gwee bisa bermanfaat bagi para peserta, utamanya di PHRI.

“Semoga dengan kegiatan ini para peserta bisa meningkatkan ilmu sales dan marketingnya dan bisa diaplikasikan,” harap Anggiat.

Sebelumnya, Ketua Panitia Seminar Bisnis PHRI, Aridessa Pakki mengatakan, seminar bisnis ini adalah agenda tahunan PHRI Sulsel.

“Ini agenda tahunan PHRI. Terakhir kami menggelar seminar motivasi yang menghadirkan Merry Riana. Di tahun ini kita menggagas kembali dengan menghadirkan James Gwee,” jelas Ari, sapaan akarabnya.(*)