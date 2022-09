Diskominfo Segera Bagikan 36.599 STB TV Digital di Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebanyak 36.599 warga Makassar akan mendapatkan Set Top Box (STB) TV Digital secara gratis.

STB itu merupakan bantuan dari pemerintah pusat dalam rangka peralihan TV Analog ke TV Digital.

Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Diskominfo Makassar Isnaniah Nurdin menyatakan Diskominfo sedang melakukan verifikasi faktual terhadap 36.599 warga yang akan menerima STB TV Digital secara gratis.

Diskominfo berkerja sama dinas sosial, camat hingga kelurahan untuk melakukan verfikasi faktual di lapangan.

“Kami sudah hampir dua pekan melakukan verifikasi bersama dengan dinas sosial, camat, lurah, hingga RT/RW. Mereka akan mendapatkan bantuan set top box untuk memudahkan pengalihan TV Analog ke Digital,” kata Isnaniah Dahlan, Rabu (21/9/2022).

Sejauh ini baru 26.839 jumlah penerima yang dinilai layak mendapatkan bantuan.

Jumlah itu masih akan bertambah karena ada dua kecamatan yang belum merampungkan data verifikasi faktualnya.

“Jika kedua kecamatan itu sudah memasukkan datanya berarti Diskominfo Makassar sudah bisa meneruskan datanya ke Kemendagri,” katanya.

Setelah data dikirim ke Kemendagri akan diteruskan ke Kementerian Kominfo.

Model datanya by name by address, by kepala keluarga (KK) by nomor induk kependudukan (NIK).