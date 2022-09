Maxi Yamaha Day 2022 Hadir Kembali di 10 Kota Besar di Indonesia, RIbuan Bikers Turut Meramaikan

YAMAHA kembali mengadakan Maxi Yamaha Day usai vakum selama dua tahun akibat pandemi Covid-19 yang dilaksanakan di Puncak Bila, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu-Minggu (17-18/9/2022).

Selain diadakan di Makassar, Yamaha juga menghelat Maxi Day 2022 ini di 9 kota besar di Indonesia.

Seperti Jakarta, Medan, Yogyakarta, Banjarmasin, Bandung, Palembang, Semarang, Bali dan Surabaya.

Kegiatan ini berfokus di bikers atau pengguna motor Yamaha Maxi dengan berbagai tipe dan model.

Pelaksanaannya sendiri terlaksana selama periode September sampai dengan November 2022 dengan konsep Ride & Camp.

Para pengguna skutik XMAX, All New NMAX 155 Connected, All New Aerox 155 Connected dan Lexi tidak hanya disatukan untuk berbagi hobi guna menikmati aktivitas berkendara denganmotornya.

Pelepasan Yamaha Maxi Day Sulselbar 2022 di Sentral Yamaha Makassar, Jl AP Pettarani, Kota Makassar, Sabtu (17/9/2022). (PT SJAM)

Akan tetapi turut diajak untuk merasakan pengalaman berkemah di alam terbuka sembari menikmati berbagai hiburan dan aktivitas menarik yang disiapkan.

Asst. General Manager Marketing - Public Relation, PT Yamaha Indonesia Motor Mfg, Antonius Widiantoro, menjelaskan bahwa Maxi Yamaha Day selalu sukses menjadi wadah berkumpulnya para biker Maxi Yamaha untuk salurkan hobi serta passion dalam berkendara.

“Yamaha mencoba menghadirkanpengalaman berbeda yang jauh lebih menyenangkan pada peserta lewat berbagai aktivitas yang memadukan nilai brotherhood, lifestyle dan juga product experience,” ujarnya.

GM Marketing PT. Suracojaya Abadimotor (PT.SJAM) Frengky J Tunandar, mengatakan bahwa lebih 1.000 biker Maxi Yamaha ikut terlibat dalam kegiatan ini.