Daftar Pemain Terbaik Liga 1 2022/2023 Pekan ke-10, Persib Bandung Dua Orang, PSM Makassar Nol

TRIBUN-TIMUR.COM - Jika pekan-pekan sebelumya nama pemain-pemain PSM wara-wiri di dafar pemain terbaik Liga 1 2022/2023, di pekan ke 10 ini, tak satupun pemain PSM Makassar yang masuk dalam daftar pemain terbaik.

Bahkan, Bernardo Tavares, pelatih PSM Makassar yang sebelumnya sempat dielu-elukan karena beberapa kali masuk sebagai pelatih terbaik, kini digeser oleh pelatih RANS Nusantara, Rahmat Darmawan.

Dari 11 pemain terbaik di pekan ke-10, Persib Bandung menyumbang dua nama yakni Beckham Putra Nugraha dan Ciro Alves.

Bagi Beckham, ini merupakan catatan beruntun setelah di pekan kesembilan juga mendapatkan hal yang sama.

Serupa di pekan kesembilan, pemain berposisi gelandang itu juga menjadi Best Young Player of The Week #10.

Saat mengalahkan Barito Putera dengan skor 5-2 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Jumat (16/9/2022), Beckham tampil 80 menit.

Sebelum diganti Abdul Aziz, dia melakukan 35 operan sukses, satu tekel, satu crossing sukses, tiga intersep, dan satu asis.

Pemain yang merupakan adik kandung gelandang Arema FC Gian Zola itu mengirim umpan berbuah gol untuk Henhen Herdiana. Henhen mencetak gol kelima di laga itu.

Sedangkan Ciro, selain masuk Best XI of The Week #10, juga terpilih sebagai Best Goal of The Week #10.

Dalam prosesnya, Ciro mampu memenangkan duel dengan Renan Alves saat mendapatkan umpan lambung dari Marc Klok di sisi kiri pertahanan Barito.