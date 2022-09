Daftar 11 Pemain Best XI of The Week Pekan 10 Liga 1, Persib Bandung 2 Orang, PSM Makassar?

Pemain Persib Bandung David da Silva melakukan selebrasi dengan Beckham Putra Nugraha setelah mencetak gol ke gawang Barito Putera saat pertandingan Liga 1 Indonesia di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (16/9). Beckham menjadi Best Young Player of The Week #10.

TRIBUN-TIMUR.COM - Tak ada pemain PSM Makassar masuk Best XI of The Week pekan kesepuluh Liga 1 musim 2022 - 2023.

Pada pekan kesepuluh Liga 1, PSM Makassar melawan Dewa United di Stadion Indomilk Arena Stadium Tangerang, Kamis (19/9/2022).

Laga Dewa United vs PSM Makassar berakhir 1-1.

Gol PSM Makassar dicetak Yuran Fernandes lewan tendangan pinalti pada menit 38.

Sementara gol balasan Dewa United dicetak Majed Osman menit 61.

Sementara Persib Bandung menyumbang dua nama masuk pemain terbaik pekan kesepuluh Liga 1.

Dua pemain Persib Bandung yang masuk Best XI of The Week ialah Ciro Alves dan Beckham Putra Nugraha.

Bagi Beckham, ini merupakan catatan beruntun setelah di pekan kesembilan juga mendapatkan hal yang sama.

Serupa di pekan kesembilan, pemain berposisi gelandang itu juga menjadi Best Young Player of The Week #10.

Saat mengalahkan Barito Putera dengan skor 5-2 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Jumat (16/9/2022), Beckham tampil 80 menit.