Michael Learns To Rock Tampil di Claro Makassar 2 November 2022, Berikut Cara Beli Tiketnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Grup musik Slow Rock Michael Learns To Rock (MLTR) bakal melepas kerinduan fansnya di Kota Makassar pada 2 November 2022.

Pelantun That’s Why You Go Away, Paint My Love, dan Sleeping Child ini akan menyapa penggemarnya di Phinisi Ballroom Hotel Claro Makassar dengan promotor Premier Live Productions.

Grup musik asal Denmark itu bakal tampil di konser tunggal mereka dalam rangkaian ‘Back On The Road Tour 2022’.

Promotor dari Premier Live Productions, Ibram Putra mengatakan, Michael Learns To Rock menjalankan tour Asia.

Dimana juga akan menyambangi Malaysia, Singapura dan Filipina dalam tour ini.

“Kebetulan ada kesempatan untuk membawa mereka tampil di Makassar, kami ambil kesempatan itu,” kata Ibram, via rilis, Sabtu (19/9/2022).

Ditambahkan Ryan Novianto, Makassar dipilih sebagai salah satu kota pemberhentian Michael Learns To Rock karena penggemarnya yang banyak.

“Karena melihat antusias luar biasa dari para penggemar MLTR pada konsernya di Makassar 7 tahun silam," tambah Ryan.

Dengan venue yang lebih besar, Ryan berharap bisa mengakomodir seluruh pecinta MLTR untuk dapat menonton konser mereka di Makassar.

Harga Tiket dan Cara Beli

Tiket untuk konser Michael Learns To Rock ini dibandrol mulai dari Rp575 ribu untuk kelas Festival.

Lalu presale normal kelas Festival Rp750 ribu, VIP Rp1,65 juta, VVIP Rp2,95 juta.

Ada juga tiket sampai dengan Rp4,5 juta untuk kelas Premier.

Tiket sudah bisa didapatkan di Loket.com dan Premierlivepro.com.