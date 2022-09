Majukan Pertanian Indonesia, BRI Gandeng Syngenta Sediakan Layanan Keuangan

TRIBUN-TIMUR.COM - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI (kode saham: BBRI) terus berkomitmen menyediakan layanan keuangan terbaiknya, khususnya untuk para petani di sektor pertanian.

Dalam rangka mengembangkan sektor tersebut, BRI menggandeng PT Syngenta Indonesia untuk menyediakan layanan keuangan dan pembiayaan bagi petani.

Layanan tersebut adalah bagian dari CENTRIGO Farming Ecosystem bersama seluruh stakeholder dalam ekosistem bisnisnya yang rencananya diluncurkan pada Oktober 2022.

Director of Institutional and Wholesale Business BRI Agus Noorsanto mengatakan, jalinan kolaborasi dilakukan guna membantu meningkatkan taraf hidup petani dan memajukan sektor pertanian.

“Seluruh pengelolaan transaksi keuangan akan dijalankan secara efisien melalui solusi digital yang tersedia, seperti cash management platform (BRICaMS), corporate billing management (BRICBM), Pasar Rakyat Indonesia (PARI) dan lainnya,” ungkap Agus dalam keterangan persnya, Kamis (15/9/2022).

Hal tersebut dikatakan oleh Agus saat menghadiri peresmian kerja sama antara BRI dengan Syngenta yang ditandai dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara Director of Institutional and Wholesale Business BRI Agus Noorsanto dengan President Director PT Syngenta Indonesia Kazim Hasnain di Jakarta, Selasa (13/9/2022).

President Director PT Syngenta Indonesia Kazim Hasnai mengatakan, Syngenta berkomitmen memajukan pertanian untuk memastikan pangan yang cukup dan berkualitas secara berkelanjutan.

Adapun komitmen untuk mempercepat pertumbuhan sektor pertanian Indonesia tersebut diwujudkan melalui teknologi mutakhir, pengalaman di seluruh dunia, dan kemitraan di seluruh rantai nilai.

“Kolaborasi ini menjadikan kami yakin bahwa solusi perbankan digital BRI dengan jangkauan layanannya yang luas akan membuka potensi petani Indonesia serta mendukung pertumbuhan bisnis Syngenta di Indonesia,” jelas Kazim.

Tak hanya itu saja, pada kesempatan yang sama juga telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Kredit Mikro dan Solusi Digital bagi para petani yang tergabung dalam CENTRIGO Farming Ecosystem.

Adapun penandatangan tersebut dilakukan oleh Director of Micro Business BRI Supari dengan Director PT Syngenta Indonesia Ronnie Keh.

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan pula letter of intent kepada Director of Small and Medium Business BRI Amam Sukriyanto untuk kerja sama bisnis bidang small medium enterprise (SME).

Sebagai informasi, CENTRIGO Farming Ecosystem merupakan ekosistem end-to-end yang menempatkan petani Indonesia sebagai pusat yang membantu mereka memenuhi kebutuhan serta meningkatkan produktivitas dan profibilitas.

Ekosistem tersebut sejalan dengan misi dari BRI, yakni menjadi The Champion of Financial Inclusion dengan merangkul seluruh lapisan masyarakat untuk memajukan perekonomian nasional.

Pengalaman BRI dalam menyalurkan kredit dari usaha ultra mikro, mikro kecil, dan menengah hingga segmen korporasi juga dinilai akan sangat mendukung ekosistem pertanian di Indonesia.