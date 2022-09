Sosok Oh Hyeon-jeong, Wasit Cantik Asal Korea Selatan yang Pimpin Laga Vietnam vs Hongkong

int

Wasit perempuan asal Korea Selatan Oh Hyeon-jeong yang memimpin laga Timnas Vietnam vs Timnas Hongkong di laga pembuka Kualifikasi Pial Asia U-20 2023 Grup F di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (14/9/2022) malam. Dalam laga ini, Oh Hyein-jeong didampingi dua asisten wasit juga asal Korea Selatan, Kim Kyoung Min dan Park Mi-suk