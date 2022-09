Ide Gila Bos Chelsea Todd Boehly Laga All Star Liga Inggris 'Utara vs Selatan' Dikritik Jurgen Klopp

TRIBUN-TIMUR.COM - Pemilik Chelsea Todd Boehly melontarkan gagasan tentang pertandingan All Star Liga Inggris yang membuat Manajer Liverpool Jurgen Klopp angkat bicara.

Menurut Jurgen Klopp ide dari Todd Boehly yang belum semusim resmi menjadi pemilik Chelsea tentang laga All Star Liga Inggris 'tak masuk akal'.

Sebab menurut Jurgen Klopp intensitas pertandingan yang padat dalam sepakbola hanya memiliki sedikit waktu istirahat untuk para pemain sehingga ia menolak gagasan dari Bos Chelsea Todd Boehly.

Dilansir dari Daily Mail, Rabu (14/9/2022), Todd Boehly memiliki pandangan bahwa Liga Inggris bisa meniru kompetisi basket Amerika Serikat NBA.

Hal yang bisa ditiru menurutnya yakni tentang laga All Star, dimana Todd Boehly menilai Liga Inggris bisa mencoba laga All Star Utara vs Selatan.

Gagasan Utara vs Selatan maksud Todd Boehly yakni menggabungkan pemain-pemain terbaik dari klub wilayah utara Inggris dan wilayah selatan Inggris.

Namun Manajer Liverpool Jurgen Klopp mengeluarkan tanggapan sarkastis terhadap saran Todd Boehly tentang pertandingan 'Utara vs Selatan' Liga Inggris.

Todd Boehly mengangkat beberapa alis ketika dia menyarankan 'permainan All Star, seperti yang terlihat di NBA dan MLB.

Menurutnya laga All Star bisa membantu mengumpulkan uang untuk pengembangan sepakbola Inggris.

Todd Boehly juga menyarankan bahwa 'turnamen empat tim' harus memutuskan degradasi dari Liga Inggris daripada format tiga terbawa saat ini.