Fakultas Sastra Unsa Gelar Kuliah Umum, Rektor: Kegiatan Positif dan Konstruktif Bagi Mahasiswa Baru

citizen reporter

Fakultas Sastra (FS) Universitas Sawerigading (Unsa) Makassar sukses gelar Kuliah Umum dan Matrikulasi Bahasa Inggris di Aula Lantai 2 Unsa, Jl Kandea No 127, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada Sabtu (10/9/2022) lalu. Kegiatan itu adalah salah satu rangkaian dari perhelatan Penyambutan Mahasiswa Baru. Tema kegiatan itu "The Importance of Ethical, Organizational and Academic Knowledge for New Students at Faculty of Letter, Sawerigading University"