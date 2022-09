ALSA Unhas Siapkan Pelatihan Desain Grafis Bagi Penyadang Disabilitas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Asian Law Student Association (ALSA) Universitas Hasanuddin bersiap mengadakan kegiatan Alsa Social Event.

Hal ini disampaikan panitia Alsa Social Event saat berkunjung ke Kantor Tribun Timur, Jl Cenderawasih, Makassar, Senin (12/9/2022).

Hadir Andi Youmil Ikezumy Yudha, Muhammad Raihan Khaerul Anam, dan Nur Awalia Rezkyanti A.

Alsa Social Event merupakan program kerja yang bersifat sosial di bawah departemen External Affairs.

"Kegiatan ini langsung menyasar masyarakat yan diadakan setiap tahun dengan tema berbeda," jelas Andi Youmil.

Di tahun 2022, Alsa Social Event mengangkat tema "This Ability : A Step Towards Creating an Inclusive Society"

"Tema ini diangkat utamanya menyasar masyarakat disabilitas," katanya.

Alsa Social Event bakal digelar di tiga tempat berbeda.

Untuk pre-event 1 dilaksanakan di Aula Harifin Tumpa, Fakultas Hukum Unhas pada Rabu (14/9/2022)

Kemudian, pre-event 2 berlangsung di kawasan Center Point of Indonesia (CPI) pada Kamis (15/9/2022).