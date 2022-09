FAKTA atau FAKE? Tiga Paramedis di Laos Rela Jual Ginjal Demi Beli iPhone 14 Pro Max

TRIBUN-TIMUR.COM -- Foto bergambar tiga paramedis memegang serial iPhone 14 Pro, viral di jagat sosial media tenggara Asia, Sabtu (10/9/2022).

Di sisi kanan perut ketiganya terlihat bekas luka operasi.

Latar belakang foto itu adalah front desk klinik kecantikan, Dr Nith; beauty center.

Di akun Tanadon Daw yang diviralkan Random Pics from Internet misalnya. Dalam 16 jam, konten itu sudah dishare oleh 53 ribu akun, dan dikomentari lebih 6 ribu dan 63 ribu reaksi netizen global.

Di Indonesia, foto itu viral dengan caption; "Jual Ginjal Demi Membeli iPhone14 Pro."

Viralitas itu hanya sehari setelah peluncuran online iPhone 14 Far Out Event, Jumat (9/9/2022) di New York, Amerika.

Entah ini fakta atau strategi bisnis klinik kecantikan atau efek global ekspektasi publik atas serial smartphone flagship Apple IOS?

Berikut hasil penelusuran dan cek fakta Tribun, Sabtu (10/9/2021);

KAPAN; Foto ini diunggah Dr Nith; Beauty Center, akun resmi klinik ini Kamis 8 September 2022 waktu Asia.

DIMANA; akun ini beralamat di kawasan urban Laos, Phonetong, Vientiane, ibu kota Laos.