Band Gigi dan Kaleb J Bakal Hibur Pengunjung F8 Makassar Malam Ini

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Band Gigi bakal tampil menghibur pengunjung Makassar International Eight Festival and Forum atau F8 Makassar, Sabtu (10/9/2022) malam.

Event F8 Makassar berlangsung di Anjungan Pantai Losari, Jl Penghibur, Kota Makassar.

Band yang digawangi Armand Maulana, Dewa, Gusti, dan Thomas ini pun sudah berada di Makassar.

Hal itu diketahui dari postingan Instragram Story di akun @gigibandofficial.

Band musik pop rock itu digadang-gadang membawakan sederet lagu andalannya.

Seperti 11 Januari, Nakal, Andai, Kepastian yang Ku Tunggu, hingga Ya Ya Ya.

Selain Band Gigi, penyanyi Herrel Kaleb Jonathaniel Sihombing yang dikenal sebagai Kaleb J juga bakal menghibur pengujung F8 Makassar malam ini.

Deretan lagu andalannya pun bakal menghibur pengujung, seperti It's Only Me, Kebutuhan Hati, hingga Now I Know.

Sekadar diketahui, F8 Makassar yang dibuka 7 Septemper lalu bakal berlangsung hingga Minggu (11/9/2022).

F8 pertama kali digelar tahun 2016 dan digelar setiap tahun.

Namun pada tahun 2020 dan 2021 ditiadakan karena pandemi Covid-19. F8 2022 adalah pelaksanaan tahun kelima.(*)