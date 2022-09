Tampil Besok di F8 Makassar, Berikut Lirik Lagu 'It's Only Me' Milik Kaleb J, Sudah Hafal?

Penyanyi Solo Kaleb J, artis pendatang baru yang dijadwal akan tampil di panggung musik konser Makassar International Eight Festival and Forum (F8) yang digelar di Anjungan Pantai Losari, Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM - Penyanyi solo Kaleb J dijadwal akan menghibur pengunjung Makassar International Eight Festival and Forum (F8), di Anjungan Pantai Losari.

Event F8 Makassar ini dimulai Rabu 7 September 2022.

Akan ada beberapa artis tanah air dijadwalkan hadir.

Kaleb J salah satunya. Pelantun lagu It's Only Me yang viral di TikTok itu akan tampil dihadapan warga Makassar di hari keempat event F8 Makassar.

Kaleb J akan berada dipanggung yang sama dengan Gigi Band, Ungu Band dan Winky Wirawan.

Penyanyi pendatang baru ini memang belum dikenal luas.

Namun melalui lagunya It's Only Me yang viral, nama Kaleb J langsung mencuri perhatian.

Lalu siapa Kaleb J?

Bagi para pengguna media sosial TikTok, lagu milik Kaleb J itu tentu sudah tak asing lagi terdengar.

Padahal, lagu itu sudah dirilis Kaleb J sejak 2020 lalu.