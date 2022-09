Setiap Jumat, Ojol Dapat Pemeriksaan Sepeda Motor Gratis dari Asmo Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ojek Online (Ojol) mendapat keistimewaan dari Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel).

Asmo Sulsel selaku main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Ambon melalui Astra Honda Authorized Service Station (AHASS) memberikan berbagai benefit kepada driver Ojol.

Itu untuk Ojol yang melakukan layanan Pit Express di Hari Jumat selama September 2022.

Sebagai langkah awal, AHASS telah melaksanakan kegiatan tersebut pada Jumat (9/9/2022) di AHASS Kencana Motor Jl Veteran No. 257 C, dan AHASS Supra Honda Motor, Jl Andi Djemma No. 94D, Makassar.

Manager Technical Service and Department Nindyatama mengatakan AHASS berkomitmen memberikan benefit kepada berbagai kalangan konsumen.

Kali ini Honda ingin menyasar mitra ojol di Makassar dengan beragam benefit yang kami kemas dengan tajuk ‘Promo Berkah Ojek Online’.

Berbagai benefit yang bisa dinikmati mitra Ojol, diantaranya gratis pemeriksaan sepeda motor, jasa ganti saringan udara.

Lalu jasa ganti oli, jasa ganti aki, gratis voucher motor kesayangan, hingga berkah makanan dan minuman gratis.

“Program ini sekaligus sebagai upaya AHASS untuk mengenalkan layanan Pit Express,” katanya.

“Semoga melalui layanan ini, akan meningkatkan kepuasaan masyarakat dalam menikmati layanan purna jual motor Honda,” harapnya.(*)