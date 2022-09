Nama Danny Pomanto Kembali Berkibar hingga Level Nasional di Festival 8

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Wali Kota Makassar, Mohammad Ramadhan Pomanto kembali populer.

Sebab, namanya masuk dalam pantauan lembaga survei Indo Supporting Idea Research dan Political Consultant (INSIDE) mengungkapkan hasil monitoring dan analisis media sosial Pilgub Sulsel 2024.

Namanya bersanding dengan tokoh politik dan bupati.

Hasil monitoring menempatkan Ilham Arief Sirajuddin, Adnan Purichta Ichsan, dan Andi Sudirman Sulaiman, Danny Pomanto sebagai empat tokoh populer atau paling banyak dibicarakan (mention) di media sosial Facebook dalam tiga bulan terakhir.

Selain itu, nama Danny Pomanto kembali menjadi perbincangan saat pagelaran Makassar International Eight Festival and Forum (F8).

Sebuah festival bertaraf internasional hasil inisiasinya. F8 Makassar adalah akronim dari Film, Food and Fruit, Fashion, Fiction Writers and Font, Fine Arts, Folk, Fusion Music, Flora and Fauna.

Eight Festival merupakan pesta yang terbesar dalam bidang seni di Makassar, bahkan mungkin di seluruh Pulau Sulawesi.

Acara ini bisa menarik minat 300,000 orang lebih per tahunnya.

Festival ini pertama digelar tahun 2016. Saat itu, festival ini berlangsung di atas Anjungan Pantai Losari.

Setelah itu, Tahun 2017 dan 2018 Pantai Losari kembali menjadi venue F8.