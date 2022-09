Sambut Acara F8, Hotel Aryaduta Hadirkan Sejumlah Promo Menarik

ARYADUTA Makassar antusias menyambut Event Internasional yang diadakan di Makassar pada tahun 2022 ini.

Hotel ini terletak tepat di depan Anjungan Pantai Losari dan telah menyiapkan berbagai macam prmosi.

Pemberian promosi ini tentunya akan diberikan kepada para tamu setia Aryaduta yang hadir untuk meramaikan acara Internasional F8 ini.

Baik itu dari paket kamar, Aryaduta menyiapkan paket kamar yang sudah termasuk dengan 1 pan Pizza.

Dibandrol dengan harga yang sangat terjangkau, mulai dari Rp. 785.000,-nett/malam dan atau Rp. 1.500.000,-nett/2malam 3 hari.

Semenrara, untuk tamu yang ingin staycation da Healing disuasana Pantai Aryaduta jadi pilihan cocok.

Pasalnya, hotel ini juga menyediakan paket special yaitu STAY and HEALING.

Harga per kamar mulai dari Rp. 888.000,-nett/ 1 malam 2 hari, dan Rp. 1.650.000,-nett/ 2 malam 3 hari, sudah termasuk 1 orang join BBQ All YOU CAN EAT di Tudanzki, Pantai Indah Bosowa, pantai yang viral di Makassar.

Kedua paket tersebut sudah termasuk dengan sarapan untuk 2 orang dewasa, dan 2 orang anak-anak.

Sedangkan akses ke kolam berenang untuk 4 orang, ada juga fitness center, spa dan bebas memakai fasilitas WIFI disemua area hotel.