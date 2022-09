Akhirnya! D.O EXO Akan Bintangi Drama Korea Terbaru Prosecutor Jin's Victory

D.O EXO akan ikut memerankan drama korea terbaru dari stasiun TV KBS dengan judul "Prosecutor Jin's Victory" atau "True Swordsmanship”.

Drama korea terbaru disutradarai oleh Kim Sung Ho yang sebelumnya ikut serta dalam serial orisinal Netflix yaitu Move to Heaven

Sementara itu, penulis naskah drama korea terbaru Prosecutor Jin's Victory merupakan Lim Young Bin yang juga ikut terjun dalam penulisan naskah drama Sketch JTBC yang tayang 2018.

Di awal bulan Februari 2022 lalu, Lee Se Hee dikabarkan sedang dalam pembicaraan untuk ikut terjun di drama baru D.O. ini.

Sebelumnya, D.O. telah mengisi sejumlah drama korea bertajuk "It's Okay, That's Love," "I Remember You," "100 Days My Prince," film "Cart," "My Annoying Brother," "Swing Kids," "Along with the Gods," dan di proyek-proyek lainnya.

Drama ini akan menceritakan tentang seorang jaksa, Jin Jung (D.O. EXO) yang punya manner yang tidak baik.

Jin Jung menghancurkan tempat yang tercipta dari kekayaan dan kekuasaan.

Ia terus melakukan hal yang tidak biasa bukan cara konvensional, trik di luar prosedur standar, dan pelanggaran di atas ketulusan untuk menghentikan penguasa yang korupsi dan merugikan masyarakat.

Drama ini akan menggambarkan keadilan yang baru dan segar hingga penonton akan melupakan kenyataan yang mengecewakan.

D.O akan meainkan karakter seorang jaksa di divisi tiga Kantor Kejaksaan Distrik Pusat.

Jin Jung adalah seorang pria menawan yang dikenang dalam sejarah jaksa karena 'gila' dan belum pernah ada yang sepertinya.

Di saat yang sama, Jin Jung mempunyai rasa keadilan dan hati nurani yang dalam.

Dia berpihak pada mereka yang lemah untuk membasmi kejahatan.

Drama Korea ini akan diproduksi oleh Neo Entertainment yang juga pernah terjun dalam proyek "The Uncanny Counter," "Abyss," "Hide and Seek," dan "Sketch," serta Blaad Studio yang memproduksi fil "Ashfall" dan "Along with the Gods."(adv/rerifaabdurahman)