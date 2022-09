Dishub Makassar Turunkan 351 Personel Amankan Lalu Lintas Saat F8

SITI AMINAH/TRIBUN-TIMUR.COM

Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Iman Hud. Diketahui Dishub Kota Makassar siap mengamankan area Makassar International Festival Eight and Forum (F8). Dishub menurunkan 351 personel untuk menjaga arus lalu lintas selama berlangsungnya F8. Ada empat titik parkir yang disiapkan, yakni di Center Poin of Indonesia (CPI), Celebes Convention Center (CCC), samping Rumah Sakit Siloam, dan ruas jalan penghibur.