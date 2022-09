Tayangkan Dua Episode Perdananya, Drama Korea Terbaru Little Women Raih Rating Tinggi

TRIBUN-TIMUR.COM - Salah satu drama korea terbaru yang cukup dinanti yakni ‘Little Women’ kini menayangkan episode perdananya.

Drama korea terbaru yang dibintangi aktris papan atas Kim Go Eun sebagai pemeran utama tersebut meraih rating yang tinggi di pemutaran episode pertama.

Sebagai informasi, drama korea terbaru Little Women merupakan sebuah drama garapan TvN.

Menceritakan kisah tiga saudara perempuan yang tumbuh dalam kemiskinan.

Pada penayangan episode pertamanya, Little Women memperlihatkan Oh In Joo dan Oh In Kyung yang harus dihadapkan dengan kenyataan pahit.

Oh In Joo harus merasakan kehilangan satu-satunya sahabat di kantor.

Dilain sisi, saudaranya Oh In Kyung diskors karena ketahuan minum minuman beralkohol saat bekerja.

Selain Kim Go Eun sebagai kakak tertua, dua saudara perempuan lainnya diperankan oleh Nam Ji Hyun sebagai anak tengah, dan Park Ji Hu sebagai anak paling bontot.

Berdasarkan bocoran sinopsis, nantinya mereka akan berada di insiden besar yang membuat ketiganya masuk ke kehidupan yang tak pernah dibayangkan.

Episode perdana drama korea terbaru ini, tayang pada 3 September 2022, setiap hari Sabtu dan Minggu dan dapat juga disaksikan di Netflix.