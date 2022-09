Ratusan Pegiat Kopi Ikut Meriahkan Jogja Coffee Week, Jadi Wadah Pengembangan Usaha Kopi

RUMAH BUMN Selayar, binaan PT PLN (Persero) UIW Sulselrabar, menghadirkan mitra binaannya Simbiosa Coffee pada ajang Jogja Coffee Week #2, di Jogja Expo Center (JEC) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bertajuk Indonesia Coffee Showcase, kegiatan ini menjadi wadah pengembangan usaha kopi mulai level pelaku di hulu.

Juga UMKM hingga perusahaan besar sekaligus menjadi ajang perjumpaan antar pelaku usaha dan pasar.

Kegiatan yang diadakan oleh Komunitas Coffee Nusantara ini berlangsung selama lima hari, mulai tanggal 2 hingga 6 Agustus 2022.

Mengikutsertakan 166 pegiat kopi yang berasal dari petani, prosesor, roastery, coffee shop, peralatan dan perkakas pendukung, bahan baku dan aneka produk turunan kopi.

Adapun, 239 peserta akan menghadiri kontes kopi mulai dari kategori brewers competition, taster competition, latte art competition.

Salah satunya Simbiosa, akan turut mengikuti latte art competition pada Selasa, 6 September 2022.

General Manager PLN UIW Sulselrabar, Moch. Andy Adchaminoerdin menyebutkan bahwa PLN mendorong para UMKM Mitra Binaannya dalam mengembangkan usaha kecilnya.

Mulai dari kondisi tradisional, menjadi Go Modern, Go Digital, Go Online, hingga Go Global.

“Seluruh Mitra Binaan akan kami dukung terutama dalam peningkatan serta pengembangan usahanya, agar nantinya UMKM jadi unggul dan mandiri," kata Andy.