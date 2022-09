Indosat Ooredoo Hutchison Bagi Voucher Pulsa hingga Paket Data di Hari Pelanggan Nasional

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Manajemen Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) punya cara tersendiri memperingati Hari Pelanggan Nasional 2022.

Indosat Ooredoo Hutchison memberikan pengalaman yang mengesankan kepada para pelanggan di Gerai IM3, Contact Center IM3, 3 Store, dan 3 Carex.

Melalui rilis yang diterima Tribun-Timur.com, Senin (5/9/2022), disebutkan bahwa kegitan tersebut mengusung tema ‘Kami Ada Untuk Anda’.

Jajaran manajemen IOH melayani pelanggan langsung di beberapa pusat layanan pelanggan di Jakarta, Semarang, Tangerang, dan Bekasi sejak 30 Agustus hingga 7 September 2022.

Para pimpinan pun terjun menyapa langsung pelanggan. Seperti President Director & CEO Vikram Sinha, Director and Chief Financial Officer Nicky Lee.

Lalu Director and Chief Strategy & Execution Officer Armand Hermawan, Director and Chief Regulatory Officer Muhammad Buldansyah, Director and Chief Human Resources Officer Irsyad Sahroni.

Kemudian Chief Commercial Officer Ritesh Singh, Chief Integration Officer Sanjay Vaghasia, dan Chief Business Officer Bayu Hanantasena.

Mereka meminta umpan balik dan masukan pelanggan untuk meningkatkan pengalaman dan kenyamanan mereka dalam menggunakan produk dan layanan IOH.

Rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari fokus IOH untuk memprioritaskan pengalaman terbaik dan memberikan apresiasi atas kesetiaan pelanggan.

Selain itu, hal tersebut selaras dengan komitmen IOH mewujudkan visi menjadi perusahaan telekomunikasi digital yang paling dipilih di Indonesia.