Ada 6.350 Lowongan Kerja Bagi Pencari Kerja di Virtual Job Fair Sulsel 2022

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman saat memberi sambutan pada acara Virtual Job Fair Sulsel 2022 di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Selasa (30/8/2022).

Laporan wartawan magang, Yuni Haryani Harianto

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar Virtual Job Fair 2022.

Virtual Job Fair ini berlangsung sejak Senin 29 Agustus hingga Jumat 2 September.

Pendaftaran lowongan kerja (loker) pada Virtual Job Fair tidak dipungut biaya apapun alias gratis.

Tersedia 6.350 loker dari 69 perusahaan yang membuka penerimaan.

Berikut perusahaan atau bursa kerja yang terdaftar di Virtual Job Fair kali ini:

PT Intan Pariwara

PT Amartha Mikro Fintek

PT Adira Finance Cab Makassar

Hub Makassar

Mitra Utama Solusi Telematika

PT Indomarco Prismatama Cab Makassar

PT Midtou Aryacom Futures Cab Makassar

PT Suracojaya Abadimotor Kantor Cab Makassar

PT Victory International Futures

PT Solid Gold Berjangka Makassar

PT Makassar Kemenangan Bersama

PT Ace Hardware Indonesia Tbk

PT Advantage Scm Cabang Makassar

PT Home Credit Indonesia

PT Hadji Kalla

PT Midi Utama Indonesia Cab Makassar

PT Arta Boga Cemerlang

PT Toarco Jaya

Bahtera Pesat Lintas Buana

PT New Hope Indonesia

PT Aptana Citra Solusindo

PT Bintang Internasional

PT Cs2 Pola Sehat Maros

PT Bungasari Flour Mills Indonesia

Mahawirya Makmur Sentosa

Karya Insani Sejahtera

PT Sinar Sosro Kp Palmerah

Meta Estetika Graha

PT Solusi Kelola Pratama

Sinar Galesong Pratama

PT Orbita

Phinisi Sulawesi

PT Mandala Multifinance Tbk

PT Mutualplus Hlobal Resources Rep Makassar

PT Esta Dana Ventura Cabang Manggala

PT Kreasi Edulab Indonesia

PT Datascrip Palembang

PT Grab Teknologi Indonesia

PT Valdo Sumber Daya Mandiri Cab Makassar

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Makassar

Four Points By Sheraton Makassar

Swapro International Cabang Makassar

PT Eastern Pearl Flour Mills

PT Sinar Sosro Kpw Bali Nusra

PT Intan Sejahtera Utama

Huadi Nickel-Alloy Indonesia

PT Astra International Tbk

Ramayana Pettarani

Bosowa Transportation

PT Aisyah Jaya Utama

Caterpillar Indonesia Batam

PT Naila Karya Indah

PT Makassar Bintang Lestari

Bogatama Marinusa

PT Massindo Solaris Nusantara Makassar

PT Pegadaian

PT Nippon Indosari Corpindo Tbk Plant Makassar

PT Grand Shaylan Indonesia / Novotel Makassar Grand Shayla

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk

PT Bank Muamalat Indonesia Cab Makassar

Adapun persyaratan calon tenaga kerja, dan posisi yang tersedia dapat dilihat setelah peserta membuat akun pada website Job Fair Virtual Sulsel 2022.

Untuk melakukan pendaftaran, calon peserta dapat langsung mengunjungi halaman website Job Fair Virtual Sulsel 2022 atau mengakses link jobfair.kemnaker.go.id.

Kemudian ikuti langkah berikut:

1. Masuk ke laman Job Fair melalui link jobfair.kemnaker.go.id

2.Jika belum mempunyai akun silahkan pilih "daftar sebagai pencari kerja"

4. Isi biodata diri

5. Pada kolom biodata/identitas isi data NIK dan nama ibu kandung

6. Pada kolom akun isi data alamat email, nomor HP (pastikan nomor HP aktif), dan password baru untuk akun Virtual Job Fair

7. Pada kolom profil isi nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin dan status perkawinan

8. Pada kolom alamat isi sesuai alamat di KTP (provinsi, kota, kecamatan, kelurahan)

9. Setelah melakukan isian data yang sesuai lanjut tekan "Daftar Sekarang"

10. Setelah mendaftar, kode verifikasi akan dikirim ke nomor HP yang telah di-input

11. Setelah mendapatkan kode verifikasi, masukkan kode yang diterima ke dalam menu aktivasi akun yang ada di halaman job fair

12. Kemudian pilih halaman profil dan melengkapi kelengkapan data sesuai kolom yang ada

13. Klik "menu layanan"

14. Selanjutnya pilih "Mengikuti Job Fair Virtual Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan"