JKOC On Tour Bira Finis di Captain Coffee & Co Member Disuguhi Kuliner Tradisional

Para pemilik Jeep Wrangler yang tergabung dalam klub JK Owners Celebes (JKOC) berfoto disela-sela JKOC On Tour Bira (part of August 2022) beberapa hari lalu

TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN

Para pemilik Jeep Wrangler yang tergabung dalam klub JK Owners Celebes (JKOC) makan bersama usai finish JKOC On Tour Bira (part of August 2022) di Captain Coffee & co Jl Bolevard Makassar, Minggu (28/8).