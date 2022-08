Penuhi Kebutuhan Gaya Hidup, Bank Mandiri Luncurkan Fitur Livin' Sukha

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menghadirkan solusi layanan finansial terlengkap yaitu Livin’ by Mandiri. Diluncurkan sejak Oktober 2021.

Sebagai wujud komitmen perseroan dalam menjadi mitra finansial utama, Bank Mandiri menyempurnakan Super App Livin' by Mandiri dengan meluncurkan fitur Livin' Sukha.

Peluncuran tersebut berlangsung di Atrium Mal Panakkukang selama dua hari, Sabtu dan Minggu (27-28/8/2022).

Melalui konsep 'one stop solution for all your lifestyle', Livin' Sukha dapat mengakomodir nasabah untuk memenuhi kebutuhan transaksi finansial dalam satu aplikasi.

Ini memberikan kemudahan kepada nasabah Bank Mandiri dalam bertransaksi terutama dalam kebutuhan lifestyle nasabah secara digital.

Saat ini pengguna Livin' by Mandiri dapat menikmati kemudahan transaksi, seperti pembelian tiket pesawat, tiket kereta api, entertainment, voucher dan top-up game, pengajuan kredit, asuransi dan event lain tanpa berpindah ke aplikasi lain.

Berbagai tenant hadir pada event ini dengan ketegori beauty & wellness yaotu Alisa Skin Clinic & JEC Orbita, fashion yakni Watts & Basicallyplus.

Travel yakni Garuda Indonesia, Dwidaya Tour, dan Manorian Tours & Travel, games & entertainment yaitu Bugis Water Park & Padivalley Golf Club, dan coffiesta yakni Kopi Kenangan.

Berbagai aktivitas penambah keseruan acara seperti lomba mewarnai, mural, kompetisi game, fashion show, shocking shopping, modern dance dan pembukaan rekening mandiri secara online.

Acara ini juga dimeriahkan oleh penampilan Pusakata, Kapal Udara, Rizcky De KeiZer, dan Ismy Amaliah.