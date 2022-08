Ketua Komisi I DPRD Maros Tolak Kenaikan Pertalite, Sebut Bisa Picu Inflasi di Tengah Masyarakat

TRIBUNMAROS.COM, MAROS - Pemerintah dikabarkan akan melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite.

Berdasarkan pemaparan Menteri Keuangan Sri Mulyani, anggaran subsidi energi dan kompensasi yang sebesar Rp 502 triliun.

Menghitung asumsi Indonesian Crude Price (ICP) US$ 100 per barel, nilai tukar Rp 14.450 per dollar Amerika Serikat (AS), maka harga keekonomian BBM jenis Pertalite Rp 14.450 per liter.

Dengan harga jual Pertalite yang saat ini masih Rp 7.650 per liter, maka pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 6.800 per liter.

"Pemerintah nombok Rp 6.800 per liter ke PT Pertamina. Itu yang di sebut subsidi dan kompensasi," katany saat Konferensi Pers di Jakarta, Jumat, 26 Agustus 2022.

Sri Mulyani menyebut, pemerintah harus menambah subsidi Rp 198 triliun jika harga BBM tidak naik tahun ini.

Alhasil total anggaran subsidi BBM tahun ini bisa tembus Rp 700 triliun

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Maros Fraksi Nasdem, Abidin Said turut membuka suara.

Abidin secara tegas menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite.

Abidin mengatakan, ada beberapa alasan yang mendasari penolakan tersebut.