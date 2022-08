Bank Mandiri Sempurnakan Super App Livin’ by Mandiri dengan Luncurkan Fitur Livin’ Sukha

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah memberikan solusi layanan finansial terlengkap yaitu Livin’ by Mandiri yang diluncurkan pada Oktober 2021.

Hal ini sesuai dengan perkembangan sistem pembayaran yang seirama dengan akselerasi perbankan digital,

Merupakan wujud komitmen perseroan saat jadi mitra finansial utama.

Bank Mandiri sudah menyempurnakan Super App Livin' by Mandiri dengan luncurkan fitur Livin' Sukha.

Lewat konsep 'one stop solution for all your lifestyle', Livin' Sukha dapat mengakomodir nasabah untuk penuhi kebutuhan transaksi financial dalam satu aplikasi.

Dimana dapat menawarkan kemudahan kepada Nasabah Bank Mandiri dalam bertransaksi, terutama dalam kebutuhan lifestyle nasabah secara digital.

Saat ini pengguna Livin' by Mandiri bisa merasakan kemudahan transaksi seperti pembelian tiket pesawat, tiket kereta api, entertainment, voucher dan top-up game, pengajuan kredit, asuransi dan event lain tanpa harus lewat aplikasi lain.

Peluncuran fitur Livin’ Sukha di Makassar sendiri pada tanggal 27 – 28 Agustus 2022 di atrium Mall Panakkukang.

Juga dapat dikunjungi oleh nasabah Bank Mandiri dan masyarakat umum.

Hadir bula berbagai tenant ternama pada event ini dengan ketegori antara lain beauty & wellness (Alisa Skin Clinic & JEC Orbita), fashion (Watts & Basicallyplus).