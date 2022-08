Mahasiswi Fakultas Kedokteran UMI Raih Medali Emas di Kejuaraan Internasional karena Minyak Sumbawa

dr Rachmat Faisal Syamsu MKes

Dosen Fakultas Kedokteran UMI

Melaporkan dari Makassar, Sulsel

WORLD Youth Invention and Innovation Award (WYIIA) 2022 merupakan salah satu lomba international yang diadakan oleh Indonesian Young Scientist Association (IYSA) yang tahun ini berafiliasi dengan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai tuan rumah.

Acara ini berlangsung di Yogyakarta, Senin - Jumat (22-26/8/2022).

Dalam kesempatan ini, tim mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia ( UMI ) yang terdiri dari Syarifah Fatimah Nissatul jannah, angkatan 2020; serta Andi Irma Yuniar dan Nurul Wahidah Yasid, angkatan 2019 membawakan project penelitiannya dengan judul "The Potential of Sumbawa Herbal Oil Based Oleogel as Burn Wound Dressing".

Penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi minyak sumbawa sebagai bahan utama dalam produk berupa oleogel yang bermanfaat sebagai balutan luka bakar.

Pada kompetisi ini, tim Fakultas Kedokteran UMI meraih medali emas dalam kategori Life Science, serta mendapatkan penghargaan khusus berupa "Doza Srekja Macedonia Special Award" dari negara Macedonia.(*)

