Masih Bingung Isi Waktu Luang diakhir Pekan? Yuk Ramaikan Weekendmu Bersama Makassar Music Day!

SUPERMUSIC kembali menggelar Makassar Music Day 2022 di Benteng Rotterdam, Sabtu-Minggu (27-28/8/2022).

Serangkaian acara akan kembali mengisi kemeriahan dari acara ini, seperti Makasar Musician Award, Parade Drummer Makassar. Donor Darah, Food Tenant dan Thirfting.

Tidak hanya itu, ada juga special performing dari The Rain, Ritual, Balistic, Natinson, Yuka Tamada Idol, The Game Over dan masih banyak lagi.

Keseruan ini bisa Kamu dapatkan dengan membeli tiket seharga 100k selama 2 hari.

Cafe kopitawa jl. Raya Pendidikan

Cp. An. Faiz 087815162267

Loejoe Music Studio Jl. Landak Baru

Cp. 082347152017

Warkop Queen Jl. Cumi - Cumi

Cp. 081996311201

Jadi, tunggu apalagi grab your ticket fast dan jadikan weekendmu lebih berkesan dengan hadir di Makassar Music Day!

