Bank bjb Catat Prestasi dengan Raih 3 Penghargaan Infobank Award 2022 Berkat Kinerja Gemilang

BANK bjb menerima penghargaan yang diterima langsung oleh Direktur Keuangan bank bjb, Nia Kaniad dalam kegiatan High Level Forum dan Upacara Penganugerahan yang dirangkaikan dengan Forum Infobank dengan tema Second Half Economic Forecasting 2022 bertajuk Mewaspadai Signal Resesi dan Debitur Nakal di Jakarta, Kamis, (25/8/2022).

bank bjb berhasil meraih prestasi dengan dapatkan 3 penghargaan sekaligus dalam ajang 27th Infobank Award 2022 karena kinerja keuangan yang gemilang.

Bjb dengan kode emiten BJBR ini mendapatkan special award The Best Performance KBMI 2 Bank ini 2022, Asset Amount Above IDR.100T.

Ada juga special trophy Diamond Throphy dengan predikat kinerja "Sangat bagus" hingga 20 tahun beruntun.

Reguler award dengan predikat kinerja Sangat Bagus Kelompok KBMI 2, Modal Inti di atas Rp6 Triliun hingga Rp14 Triliun, Aset 100 Triliun ke Atas - Infobank Award 2022.

Direktur Keuangan bank bjb, Nia Kania menjelaskan bahwa penghargaan yang diraih bank bjb dikarenakan kerja keras seluruh insan bank bjb.

Kerja keras berupa meningkatkan kinerja perusahaan serta terus menghasilkan pelayanan terbaik kepada nasabah.

"bank bjb berhasil menghasilkan kinerja gemilang berkat transformasi bisnis, tata kelola yang baik, usaha yang handal dan manajemen risiko yang kuat," kata Nia.

bank bjb sukses untuk bertumbuh dan siap menghadapi berbagai tantangan perekonomian lewat inovasi dan kolaborasi.

Melalui berbagai pihak, seperti pemerintah, pengusaha, akademisi, komunitas hingga perbankan lainnya.