Warga Makassar Takjub, Aksi Tiga Penari Kontemporer Belanda Tampil Memukau di Universitas Ciputra

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Erasmus Huis berhasi membawa penari kontemporer asal Belanda menghipnotis warga Makassar dalam pertunjukannya di Universitas Ciputra Makassar, Selasa (23/8/2022) malam.

Ketiga penari pria ini mampu menampilkan aksi panggung luar biasa

Selama 50 menit, mereka tak pernah berhenti menari di depan penonton.

Mulai sekitar pukul 19.50 wita, mereka sudah beraksi diatas panggung

Aksi panggungnya kian meriah dengan penataan cahaya penuh kejutan

Ditambah aransemen musik yang apik membuat pertunjukan ini semakin mengagumkan

Pertunjukan tari kontemporer ini merupakan karya dari koreografer Arno Schuitemaker.

Arno Schuitemaker mengangkat tema tariannya yakno "If You Could See Me Now"

"Pementasan ini merupakan karya yang menyatukan gerakan, musik dan cahaya," Ujar Arno Schuitemaker

"Ketiga elemen pertujukan ini kami gabungkan untuk membawa energi ke penonton," Sambungnya.