Hasil Liga 1 2022/2023 Pekan Keenam: Madura United Akhirnya Kalah, Borneo FC Pesta Gol

TRIBUN-TIMUR.COM - Liga 1 2022/2023 memasuki pekan keenam, Selasa (23/8/2022). Di hari pertama pekan keenam ini, ada enam pertandingan yang berlangsung.

Keenam pertandingan itu masing-masing, Borneo vs Dewa United, Persikabo 1973 vs Bhayangkara FC, Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Persib Bandung vs Bali United, Persik Kediri vs PSS Sleman, dan Persis Solo vs Madura United.

Dari enam laga tersebut, Borneo FC berhasil pesta gol dengan mengalahkan Dewa United dengan skor 3-0.

Madura United yang belum terkalahkan dalam lima laga terakhir, harus menyerah 1-0 dari Persis Solo.

Demikian juga dengan Persib Bandung yang tengah dalam trend positif setelah menang dua kali berturut-turut, takluk dari Bali United.

Berikut Hasil BRI Liga 1 2022 Hari Ini

Borneo FC 3-0 Dewa United

Persikabo 1973 0-1 Bhayangkara FC

Persebaya Surabaya 1-0 PSIS Semarang

Persib Bandung 2-3 Bali United