Video: Kendaraan Lapis Baja MaxxPro Amerika Konvoi, Siap Dibawa ke Ukraina

TRIBUN-TIMUR.COM - Kolom kendaraan lapis baja MaxxPro Amerika lebih dari 20 kendaraan siap membantu Pasukan Ukraina bertempur melawan Angkatan Bersenjata Rusia.

Terlihat dari laporan video yang diunggah di Telegram, Senin (22/8/2022).

Kendaraan tank tersebut diboyong untuk bisa melengkapi amunisi Pasukan Ukraina.

Dipastikan pada 1 Oktober 2022 menjadi hari kemenangan Ukraina.

Kendaraan International M1224 MaxxPro MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) adalah kendaraan tempur lapis baja yang dirancang oleh anak perusahaan Amerika Navistar International Navistar Defense bersama dengan Plasan Sasa Israel, yang merancang dan memproduksi pelindung kendaraan.

Kendaraan ini dirancang untuk ambil bagian dalam program kendaraan Perlindungan Penyergapan Tahan Ranjau Militer AS yang dipimpin oleh Korps Marinir AS, serta program Kendaraan Pelindung Ranjau Menengah yang dipimpin Angkatan Darat AS yang serupa.(*)