Toyota Catat 5.434 SPK di Pameran GIIAS 2022, All New Avanza Paling Laris

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Toyota sukses berpartisipasi di ajang pameran otomotif terbesar GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022.

Di event yang digelar mulai 11 hingga 21 Agustus 2022 ini, Toyota berhasil catat Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) sebanyak 5.434 unit.

Melalui keterangan tertulis, PT Toyota-Astra Motor, Selasa (23/8/2022) dari total perolehan SPK Toyota yang tercatat, All New Avanza paling laris. Dimana ada 926 unit (17 persen) yang melakukan SPK All New Avanza.

Kemudin disusul Raize sebanyak 746 unit (13,7 persen), All New Veloz sebanyak 706 unit (13 persen).

Lalu Kijang Innova sebanyak 658 unit (12,1 persen), dan Rush sebanyak 456 unit (8 persen).

Vice President Director PT Toyota-Astra Motor, Henry Tanoto mengatakan, produk dari brand Toyota GAZOO Racing juga banyak diminati pelanggan.

“Komposisinya ada yang mencapai lebih dari 95 persen dengan rata-rata di atas 85 persen dibandingkan dengan tipe non-GR lainnya,” kata Henry Tanoto.



Henry Tanoto mengaku bersyukur atas respon positif masyarakat terhadap berbagai produk yang pihaknya hadirkan.

Bahkan, Henry Tanoto menyebut capaian Toyota di GIIAS 2022 tersebut melampaui ekspektasi PT Toyota-Astra Motor.

“Melihat kepercayaan dan antusiasme yang tinggi dari masyarakat di ajang pameran otomotif ini, kami berharap perekonomian nasional dan industri otomotif akan semakin baik kedepannya,” tutur Henry Tanoto.

Sekadar diketahui, Di pameran otomotif terbesar di Asia Tenggara ini, Toyota juga menghadirkan pilihan lengkap kendaraan elektrifikasi.