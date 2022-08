Koregrafer Ternama Asal Belanda Arno Schuitemaker Tampil di Universitas Ciputra Makassar Malam Ini

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Koreografer tari modern ternama asal Belanda Arno Schuitemaker akan menggelar pertunjukan tari "If You Could See Me Now" malam ini.

Pertunjukan akan berlangsung di Auditorium Universitas Ciputra, Jl Sunset Boulevard, Citraland City Losari, Kawasan Centre Point of Indonesia, Makassar, Selasa (23/8/2022) mulai pukul 19.30 Wita.

'If You Could See Me Now' akan menampilkan tiga penari. Mereka akan menari selama 50 menit tanpa henti.

Nantinya, ketiga penari akan membentuk tarian klub yang santai menjadi gerakan seperti ombak yang mempesona.

Sebelumnya, Arno Schuitemaker juga turut berbagi ilmu dan pengetahuan tari kepada mahasiswa UNM yang diselenggarakan di Studio Tari Fakultas Seni & Desain, Universitas Negeri Makassar (UNM) pada Senin (22/8/2022).

Di Makassar “If You Could See Me Now” hadir berkat kerja sama Pusat Kebudayaan Belanda Erasmus Huis dengan mitra lokal Ideas Project.

Didukung Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (RI), Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.

Director Executive Ideas Project Ashari Amrullah mengatakan Makassar terpilih menjadi kota terakhir digelarnya pertunjukan tari "If You Could See Me Now".

"Kenapa kita ambil, karena Makassar menjadi salah satu Ikon Indonesia Timur," ujar Ashari saat berkunjung ke Kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih, Makassar, Selasa (23/8/2022) siang.

Pertunjukan ini telah digelar perdana di Erasmus Huis Jakarta pada 16 Agustus 2022 dan Jambi pada 19 Agustus 2022.(*)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Yuni Haryani Harianto