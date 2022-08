PHRI Sulsel Bakal Gelar Seminar Bisnis Hadirkan Pembicara James Gwee, Yuk Ikutan!

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Sulawesi Selatan (PHRI Sulsel) bakal menggelar Seminar Bisnis.

Seminar Bisnis dengan tema ‘The Powerful Ways to Handle Objection and to Sell More & Sell Faster’ ini bakal digelar September 2022.

Demikian yang disampaikan Wakil Ketua Bidang Organisasi PHRI Sulsel sekaligus Ketua Panitia Seminar Bisnis, Aridessa Pakki saat berkunjung ke Kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih, Makassar, Senin (22/8/2022).

Hadir Humas PHRI Sulsel Ricwan Wahyudi. Mereka diterima Wakil Pemimpin Redaksi Tribun Timur Ronald Ngantung.

Aridessa Pakki menuturkan seminar bisnis ini akan digelar pada 22 September 2022 di Hotel Claro Makassar.

PHRI Sulsel dalam seminar kali mendatangkan langsung James Gwee yang merupakan Indonesia’s Favourite Trainer & Seminar Speaker.

Kegiatan seminar bisnis rutin dihadirkan oleh PHRI Sulsel. Namun, dua tahun terakhir vakum karena pandemi Covid-19.

“Terakhir kita bikin itu di tahun 2019 yang menghadirkan Merry Riana,” katanya.

Dirinya menuturkan event seminar bisnis dihadirkan bukan hanya bermanfaat untuk PHRI, melainkan juga untuk masyarakat umum.

PHRI Sulsel mempersiapkan 500 kuota peserta yang dibagi menjadi tiga kategori, yakni umum, member, dan mahasiswa.

Aridessa Pakki mengajak masyarakat untuk mengikuti seminar bisnis ini.

“Ini bisa meningkatkan skill bisnis dari member PHRI dan masyarakat umum. Peserta nantinya bakal mendapatkan sertifikat dan snack,” katanya.

Adapun harga tiket umum Rp 300 ribu, member Rp 250 ribu, mahasiswa Rp 200 ribu.

Untuk informasi tiket dan reservasi bisa menghubungi Tiwi di nomor 085215106123.(*)