Pelantikan Pengurus Baru Lions International Makassar, Bangun Generasi Muda yang Peduli dan Inovatif

GUBERNUR Distrik Lions Club International 307 B2, Toni Suparman resmi melantik pengurus baru Lions International cabang Makassar, yakni Lions Club Makassar Sipakatau di Ruang Masamba Hotel Arya Duta, Sabtu (20/8/2022).

Kegiatan “Charter Night” ini dihadiri oleh GMT Lion Lianawati Tjokrohartono, President of Sponsor Club Lion Widartiningsih, Guiding Lion Richard, CC Lion Felix dan Chairman of the Committee Lion Yusran Bakri.

Lions Club Makassar Sipakatau berkomitman dalam membangun generasi muda yang peduli, mandiri, kreatif, inovatif dan inklusif tanpa membedakan suku, ras, agama dan golongan.

Sesuai dengan tujuannya yakni organisasi sosial yang menjadi wadah kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup.

Juga memberi dukungan kepada mereka yang membutuhkan lewat layanan, baik pada lingkungan maupun pada unsur kemanusiaan.

Gubernur Distrik Lions Club International 307 B2, Toni Suparman menyebutkan bahwa ia mempunyai harapan yang besar terhadap perkembangan organisasi baru tersebut.

“Banyaknya tantangan yang menanti organisasi akan memacu semangat pengabdian, kerjasama dan toleransi, maka dari itu saya yakin organisasi ini akan berkembang menjadi organisasi yang besar dan membanggakan untuk kita semua” kata Toni.

President Lions Club Makassar Sipakatau, Fenny Juliani, menyampaikan harapan dan rasa terima kasihnya terhadap perjuangan anggota klub baru tersebut.

“Saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua anggota klub ini yang penuh semangat telah membantu tanpa pamrih dalam kegiatan-kegiatan sosial yang telah dilaksanakan,” harap Fenny.(adv/rerifaabdurahman).