Tingkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas saat Pemilu, PPDI Gaet UMJ dan IFES Gelar Pelatihan

Dok Pribadi

Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) berkolaborasi bersama International Foundation Election System (IFES) dan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) yang didanai oleh Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) melaksanakan program Engage Training (Engaging a New Generation for Accesible Governance & Elections). Pelatihan ini dilaksanakan sejak November 2021 sampai dengan Agustus 2022.