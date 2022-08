Taecyeon 2PM Ambil Alih Peran Jadi Detektif di Drama Korea Terbaru "Blind"

TRIBUN-TIMUR.COM - Baru-baru ini tvN membagikan teaser perdana dengan genre thriller drama korea terbaru, Blind.

Menampilkan Taecyeon 2PM sebagai pemeran utama dari drama korea terbaru ini.

Episode pertama drama korea terbaru ini akan segera rilis pada 16 September 2022, dengan jumlah 16 episode.

Taecyeon nantinya akan ditemani oleh Jung Eunji dan Ha Seok Jin untuk beradu peran.

tvN baru saja membagikan teaser perdana menarik yang bikin penasaran. Blind merupakan drama baru Taecyeon 2PM yang bergenre thriller misteri.

Drama ini akan menjadi drama terbaru dari aktor kelahiran tahun 1988 ini usai bintangi Vincenzo bersama Song Joong Ki.

Ia terus memukau penonton drama dengan perannya.

Drakor ini akan menggantikan posisi drama "I Have Not Done My Best Yet" akan ditayangkan pada slot Jumat-Sabtu.

Sinopsis Drama Korea Terbaru Blind

Drama korea terbaru "Blind" menampirkan tiga aktor utama yang bintangi drama ini. (Instagram/@taecyeonok/@artisteunji/@haseokjin)

Disutradarai oleh Shin Yong Hwidan drama ini bercerita tentang korban kejahatan namun tidak mendapatkan keadilan.