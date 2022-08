Video: Suasana Bazar Pangan Murah Dinas Ketahanan Pangan Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar bazar pangan murah.

Bazar pangan murah berlangsung di halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, Jl DR Ratulangi No 47, Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar selama dua hari, Senin dan Selasa (15-16/8/2022).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka hari ulang tahun (HUT) RI ke-77.

Ada 10 jenis pangan dijajakan Dinas Ketahanan Pangan Sulsel dengan harga lebih murah.

Seperti beras premium seharga Rp 11 ribu per kilogram dan beras medium Rp 8.300 per kilogram.

Cabai besar seharga Rp 25 ribu per kilogram dan cabai rawit Rp 30 ribu per kilogram.

Bawang merah Rp 29 ribu per kilogram dan bawang putih Rp 16.500 per kilogram.

Gula pasir Rp 13.500 per kilogram dan telur Rp 47 ribu per kilogram.

Daging kerbau Rp 85 ribu per kilogram dan ayam potong Rp 100 ribu per tiga ekor.

Serta minyak goreng botol Rp 20 ribu per liter, minyak goreng bantal Rp 14 ribu per liter, minyak curah Rp 13.500 per liter.

Tonton videonya. (*)