Pererat Silaturahmi, Manajemen Hotel Dalton Makassar Berkunjung ke Tribun Timur

Manajemen Hotel Dalton Makassar berkunjung ke Kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih No 430, Makassar, Kamis (18/8/2022).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Manajemen Hotel Dalton Makassar berkunjung ke Kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih No 430, Makassar, Kamis (18/8/2022).

Hadir dalam kesempatan tersebut, Director Of Sales & Marketing (DOSM) Pratiwi, Manager Marcomm Audy Corneldy, Sales Executive Sari, dan Sales Wedding Executive Deasy.

Kunjungan tersebut disambut hangat oleh Wakil Pemimpin Redaksi Tribun Timur, Ronald Ngantung.

Manager Marcomm Dalton Makassar, Audy Corneldy mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan untuk lebih mempererat silaturahmi.

“Tujuannya kami datang sebagai ajang silaturahmi lagi kepada Tribun Timur,” kata Audy.

Kunjungan tersebut, kata dia, juga dilakukan sebagai ucapan terima kasih kepada Tribun Timur yang selalu mensupport Dalton Makassar.

“Sekaligus kami datang mengucapkan kerima kasih atas kerjasamanya sebagai Media Partner di acara The Ethnicity Wedding Expo 2022 tanggal 5 hingga 7 Agustus 2022 lalu,” jelas Audy.

Dalam kesempatan itu, Audy juga memaparkan bahwa saat ini Dalton Makassar memberikan promo spesial HUT RI ke-77.

Adapun spesial tersebut bertajuk Gebyar Spektakuler Merdeka.

Dimana nginap di Dalton Makassar hanya Rp395 ribu per malam (room only) atau Rp459 ribu per malam (including breakfast).