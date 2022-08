Park Ji Hoo Akan Tampil di Drama Korea Terbaru Little Women, Yuk Cek Profilnya disini!

Aktris cantik nan berbakat ini kini membintangi drama korea terbaru Little Women bersama Kim Go Eun.

Park Ji Hoo mulai dikenali dan dipercaya bintangi drama korea terbaru berkat perannya sebagai On Joo di drama All of Us are Dead.

Saat itu ia mendapatkan karakter perempuan tangguh yang harus rela kehilangan beberapa orang terkasihnya. Namun yang jadi pertanyaan, apakah perannya pada drama korea terbaru nanti akan kembali tragis?

Dalam drama korea terbaru ini ia berperan sebagai anak ke-3 yang amat disayangi oleh kakaknya dan harus menghadapi sejumlah masalah.

Sebelum menonton drama dari aktris cantik ini, yuk simak profil dari Park Ji Hoo, siapa dia dan kesehariannya.

Park Ji Hoo lahir pada 7 November 2003, ia masuk di jejeran aktris muda yang mulai dikenali.

Diusianya yang masih sangat muda, ia sudah meraih sejumlah penghargaan, dan kebanyakan penghargaan yang diraih oleh Park Jihoo berlabel Best New Actress.

Hal ini membuktikan bahwa Park Jihoo merupakan artis yang berbakat dengan perannya.

Ia juga berhasil membawa piala Aktris Terbaik dari Festival Film Tribeca ke-18 hingga penghargaan Cine 21 untuk Aktris Pendatang Baru Terbaik.

Selain itu, Park Ji-hoo juga berhasil membawa pulang penghargaan sebagai aktris pendatang baru terbaik dalam Penghargaan Asosiasi Kritikus Film Korea.

Kemampuan akting Park Ji-hoo berhasil menarik perhatian penonton. Visualnya yang menawan sebagai aktris muda membuat Park Ji-hoo menerima banyak pujian.

Hebatnya lagi, ia merintis karirnya dari nol hingga sampai dititik sekarang.

Luar biasa sekali kan? Dibalik wajahnya yang lugu, namun ia sudah memiliki begitu banyak penghargaan setelah berkecemplung di dunia akting.

Bagaimana? Sudah siap saksikan aksi lain dari Park Ji Hoo di drama terbarunya? (rerifaabdurahman).