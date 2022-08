Park Min Young Kembali Bintangi Drama Korea Terbaru Komedi Romantis, Love In Contract

TRIBUN-TIMUR.COM - Park Min Young akan muncul kembali di layar kaca dalam perannya sebagai Choi Sang Eun dalam drama korea terbaru love in contract.

tvN sempat membagikan poster perdana dari drama korea terbaru Love in Contract, menampilkan Park Min Young dengan gaun merah mudanya pada 16 Agustus kemarin.

Drama korea terbaru yang dibintangi oleh Park Min Young ini mengusung genre komedi romantis.

Love in Contract sendiri merupakan drama korea terbaru garapan TvN dan akan menghadirkan 16 total episode.

Kamu wajib untuk menantikan drama yang akan tayang pada 22 September 2022 mendatang.

Pasalnya, drama ini dibintangi banyak aktor dan aktris popular, contohnya Park Min Young.

Ia melakoni sejumlah drama yang popular dan banyak ditonton, seperti Forecasting Love and Weather, Her Private Life, What's Wrong With Secretary Kim, Queen For Seven Days, Remember: War of Son, Healer dan masih banyak lagi.

Lawannya, Ko Gyung-Pyo juga memainkan beberapa drama sebelumnya.

Yakni D.P, My Roommate Is A Gumiho, Private Lives, Cross, Strongest Deliveryman, Chicago Typewriter dan masih banyak lagi.

Sedangkan Kim Jae-Young juga tak mau kalah, aktor ini juga ikut memainkan beberapa peran pada drama Reflection of You, Beautiful Love, Wonderful Life, 100 Days My Prince dan lainnya.