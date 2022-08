Akan Bintangi Drama Korea Terbaru Mental Coach Je Gal Gil, Lee Yoomi Akhirnya Jadi Pemeran Utama!

TRIBUN-TIMUR.COM - Lee Yoomi dikabarkan akan bintangi dram korea terbaru Mental Coach Je Gal Gil.

Sukses mainkan perannya di squid game dan all of us are dead, ia kini dipercaya menjadi pemeran utama dalam drama korea terbaru ini.

Drama Korea terbaru yang dibitangi Le Yoomi kali ini berkisah seputar dunia olahraga.

Tayang pada 12 September 2022, Lee Yoomi akan mengisi peran sebagai Cha Ga Eul.

Mantan peraih medali emas skating kecepatan pendek.

Ia sempat memenangkan medali emas di kejuaraan dunia, namun saat ini karirnya sedang mengalami kemerosotan.

Cha Ga Eul dikenal dengan julukan "Putri Es" yang sedang naik daun.

Walau berparas cantik, Cha Ge Eul sering menjukkan ekpresinya yang dingin dan jarang memperlihatkan emosinya.

Atlet ini sering menyalahkan diri sendiri. Hingga ia bertemu pelatih mental Jegal Gil, membuat hidupnya berubah.

Lee Yoomi akan beradu akting dengan Kwon Yool, pemeran karakter Gu Tae Man.