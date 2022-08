7 Mahasiswa Fisika Universitas Cokroaminoto Palopo Belajar Teknologi dan Budaya di Jepang

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Tujuh mahasiswa Program Studi Fisika, Universitas Cokroaminto Palopo belajar kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya di Jepang.

Mereka pergi ke negeri sakura melalui program Sakura Science Program dari Japan Science Technology Agency pada 1-6 Agustus 2022.

Para mahasiswa tersebut didampingi satu dosen, Irwan Ramli.

Di Jepang, mahasiswa melakukan kunjungan ke fasilitas super komputer di beberapa universitas dan lembaga riset dengan tema 'Technical Experience to Learn the Usage of Supercomputers and the Role of Large-Scale Networks'.

Hari pertama mereka di Jepang diawali dengan Orientasi Dr Isao Watanabe di RIKEN.

Kemudian dilanjutkan kunjungan ke University of Tokyo atau kampus terbaik di Jepang.

Dalam kunjungan ini mahasiswa mendapatkan kuliah dari Prof Kengo Nakajima (Director of the Supercomputing Research Division, Information Technology Center).

Prof Kengo menjelaskan beberapa penelitian menggunakan super komputer dan prosedur menggunakan super komputer.

Kemudian dilanjutkan tour ke ruangan super komputer di Tokyo University.

Hari kedua, rombongan mahasiswa dan RIKEN menuju Kobe.